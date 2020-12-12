Строительство путепровода через Ленинградское шоссе в Химках завершили на 90%

Путепровод через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки в Химках готов на 90%. Его строительство началось год назад. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик провел инспекцию объекта.

«В настоящее время строительство путепровода завершено на более чем 90%. Работы ведутся в графике и находятся на личном контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Автомобильное движение по путепроводу через Ленинградское шоссе будет запущено в конце декабря этого года», — рассказал Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Министр добавил, что строительство и благоустройство территории в районе путепровода полностью завершат в следующем году. Дорожники уже уложили покрытие. Сейчас монтируют свет и устанавливают барьеры и перила. Этот путепровод строят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению президента России Владимира Путина.

«Наш город растет и развивается, Старые и Новые Химки станут ближе друг к другу, чему способствует новая развязка», — подчеркнул глава Химок Дмитрий Волошин.

Длина путепровода составит 158 метров. По основному ходу будет от четырех до шести полос. Для удобства людей на нем будут пешеходная зона и светофоры.