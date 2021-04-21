Россияне не обязаны платить за подведение газа к их участку. Об этом в послании к Федеральному собранию заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что благоустройство городов и поселков, а также рост жилищного строительства является важнейшим направлением развития регионов. При этом он отметил, что нельзя забывать о насущных заботах граждан. Он подчеркнул, что немало семей живет в населенных пунктах, к которым подвели газовые сети, однако их дома остаются без доступа к газу.

«Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств. За подводку газа непосредственно до границ участка в населенном пункте люди платить не должны», — отметил президент.

Для каждого региона должны предложить свои решения для доступа граждан к надежным и чистым источникам энергии Владимир Путин.

Он отметил, что это может быть электроэнергия, экологическое применение угля, сетевой или сжиженный газ. Путин поручил руководителям регионов подготовить детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году — координировать процесс будет правительство.