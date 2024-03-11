11 марта 2024, 14:41
Портреты героев Великой Отечественной войны разместят в автобусах «Мострансавто» в мае
Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Беесмертный полк», которая пройдет в автобусах «Мострансавто». В них разместят портреты героев Великой Отечественной войны.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, компания уже начала подготовку к празднованию 79-летию Победы.
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«Все портреты, которые получили в 2023 году, мы вновь напечатаем и разместим в наших автобусах, поэтому повторно присылать информацию не нужно. А вот те, кто не успел поучаствовать в прошлом году, смогут прислать портреты родственников до 26 марта», — рассказали в «Мострансавто».
Жители могут прислать письмо с фотографией, именем и датами жизни родственника-участника Великой Отечественной войны до 26 марта по адресу электронной почты konkursmta@mail.ru. Все данные нужно указать в одном сообщении. Портреты разместят в автобусах с 9 по 12 мая.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Бессмертный полк
Автобусы
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