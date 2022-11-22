Подмосковье 22 ноября 2022, 12:23 Портниха из Каширы занялась пошивом одежды для мобилизованных

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Елена Батанова из Каширы — многодетная мать и владелица небольшого ателье. В мирное время она занималась шитьем юбок, костюмов и пальто, а теперь вместе с единомышленницами создает одежду для мобилизованных, собщили в РИАМО.

Елена рассказала, что на вопрос о том, чем она может помочь бойцам, ответ пришел быстро. Она собрала единомышленниц — девушек-волонтеров, которые проявили готовность шить или дать средства на покупку материалов.

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«У меня небольшое ателье и те, кто может шить, приходят ко мне. Накладок у нас не бывает — как правило, у многих женщин дети. Шьем балаклавы, толстовки, маскхалаты, варежки, подсумки, аптечки, нижнее белье», — поделилась женщина.

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Сейчас в чате Елены около полусотни человек. Они шьют, кроят, собирают аптечки и упаковывают помощь. В посылки вкладывают детские рисунки, а затем отправляют на фронт.

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