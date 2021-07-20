Портал об онкологической помощи заработал в Подмосковье

Официальный портал об онкологической помощи начал работать в Подмосковье. Жители смогут онлайн узнать о доступных услугах в областных клиниках.

Для этого создали портал onco.mosreg.ru, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Стараемся делать информацию об онкопомощи прозрачной для пациентов, их близких. Каждый житель должен понимать, как действовать, если поставлен диагноз Светлана Стригункова.

На новом сайте собрали достоверную информацию о врачах и центрах Подмосковья, в которых пациентам могут предложить бесплатную помощь.

По словам Стригунковой, в Подмосковье выстраивается новая система онкологической помощи.

«И мы стремимся сделать ее максимально ориентированной на пациента», — добавила она.

На портале пользователям доступны онлайн-тесты от врачей-онкологов для определения риска развития различных видов рака.

При регистрации на сайте результаты сохраняются в личном кабинете. Жители могут оставлять отзывы о врачах и клиниках, сохранять полезные статьи.