Губернатор Воробьев предложил Путину обводнить торфяники для борьбы с пожарами

Самую большую опасность в вопросе лесных пожаров представляют торфяники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с президентом Владимиром Путиным. Глава Подмосковья предложил обводнить опасные участки.

«Первое предложение: самая большая опасность — торфяники. И, может быть, к ним наиболее серьезно отнестись. И, соответственно, предусмотреть программу их обводнения», — заявил губернатор.

Он поблагодарил Владимира Путина за помощь, оказанную в 2010–2013 годах. По словам Воробьева, тогда на торфяники потратили пять миллиардов рублей. Это позволило вывести из зоны риска 75 тысяч гектаров подмосковной земли.

«Понятно, что при такой жаре все равно мы контролируем. <…> На границе сейчас — мы видим, вот во Владимире, сказали, был пожар. Там вопрос обводнения, насколько я понимаю, до конца не решен», — добавил Андрей Воробьев.

Глава государства призвал МЧС и руководство регионов действовать на опережение в вопросе лесных пожаров. Он подчеркнул, что особое беспокойство вызывает ситуация в Рязанской области.