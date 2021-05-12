Порядка 52 тысяч животных проверили на туберкулез в Подмосковье с начала года

Ветеринарные специалисты Минсельхозпрода Московской области с начала года исследовали на туберкулез порядка 52 тысяч животных. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

«С начала текущего года на территории Подмосковья исследованию на туберкулез различными методами подвергнуто более 51,8 тысячи животных. За 2020 год всего в регионе было проведено более 340,3 тысячи исследований животных на туберкулез», — сообщил Сергей Воскресенский.

Туберкулез может передаваться воздушно-капельным, алиментарным и контактным путями. По словам Воскресенского, во избежание возникновения заболевания владельцы животных должны предоставлять их специалистам госветслужбы региона для проведения плановых исследований на туберкулез.

Также он порекомендовал не приобретать животных без ветеринарно-сопроводительных документов, а вновь поступивших отправлять на карантин.