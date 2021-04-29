Минсельхоз предложил временно запретить экспорт гречки

Минсельхоз предлагает временно запретить экспорт гречихи и гречневой крупы из России, сообщило РИА «Новости». Ранее в СМИ была информация о подорожании крупы.

«В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции. В настоящий момент указанная мера прорабатывается», — говорится в сообщении министерства.

В Минсельхозе отметили, что нынешние объемы достаточны для потребления и производства.

Российские поставщики сообщили торговым сетям о повышении цен на гречку. Крупа может подорожать на 10%. Торговые сети заявили, что еще в феврале получили письма от поставщиков о повышении закупочных цен на крупы с марта и апреля.

При этом Минсельхоз планировал сбалансировать рост цен за счет увеличения посевных площадей под основные крупяные культуры. При этом в ведомстве не увидели реальных причин для повышения ценника.

Представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева заявила, что заводам не хватает гречихи. По ее словам, пока не понятно, на самом ли деле ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам, чтобы потом отправить на экспорт.