Порядка 1700 пляжей и зон отдыха у воды проверили в Подмосковье

Инспекторы главного управления содержания территорий Московской области проверили около 1700 пляжей и зон отдыха у воды. По итогам проверок устранено свыше 600 дефектов в содержании объектов, сообщили в ГУСТ Подмосковья.

«На сегодняшний день благодаря проверкам ГУСТ выявлено и устранено более 600 дефектов в содержании пляжей и объектов отдыха у воды. Чаще всего это некошеная трава, мусор на территории и ненадлежащее состояние малых архитектурных форм. Все выявленные нарушения были занесены в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ и после устранены. Мы продолжим следить, чтобы нарушения оперативно устраняли в течение всего сезона отдыха», — сказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В Подмосковье опубликована интерактивная карта более 200 муниципальных и частных пляжей и зон отдыха у воды. Зелеными иконками отмечены пляжи, на которых можно искупаться, желтыми — зоны отдыха у воды, синими — частные пляжи, а вот в местах, которые отмечены красным, купаться запрещено — в текущем сезоне они не эксплуатируются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о программе благоустройства в Подмосковье.