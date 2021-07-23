Подмосковье сократит на 10% негативные выбросы в атмосферу к 2024 году

Власти Подмосковья рассчитывают к 2024 году сократить негативные выбросы в атмосферу на 10%. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он рассказал, что власти с прошлого года начали создавать систему экомониторинга, чтобы постепенно, но значимо сокращать объемы выбросов в атмосферу со стороны различных предприятий региона.

«К 2024 году наша цель — сократить на 10% объем негативных выбросов в атмосферу региона. Для этого нам надо провести полную инвентаризацию всех источников загрязнения воздуха и завершить создание системы экомониторинга», — подчеркнул Разин.

Источник фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Он отметил, что крупные города и населенные пункты с большим количеством жителей оснастят стационарными датчиками, для того чтобы в режиме 24/7 проводить замеры по 10 загрязняющим веществам. В случае выявления власти будут на это реагировать.

«В прошлом году мы эту систему начали создавать: установлено было 65 датчиков, в этом году еще 90 будет установлено. В 2022 году мы завершим систему — еще 145 датчиков будет установлено», — добавил министр.

К концу 2025 года Минэкологии региона планирует сократить выбросы парниковых газов на 20%.