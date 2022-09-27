Получившие ранения жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдуме в военном госпитале в Подмосковье | 360°

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27 сентября 2022, 20:23

Получившие ранения жители ДНР и ЛНР приняли участие в референдуме в военном госпитале в Подмосковье

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Военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик, которые получили ранения и находятся на лечении, смогли принять участие в референдуме непосредственно в военном госпитале в Московской области. Выездное голосование организовало в филиале № 1 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского» Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Также в референдуме в военном госпитале могли принять участие близкие родственники пациентов, ухаживающие за ними. Для выездного голосования члены участковой комиссии из Одинцовского округа предоставили переносные урны.

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Референдум за присоединение к Российской Федерации ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходил с 23 по 27 сентября. Участковые комиссии работали в 11 округах Московской области: Дмитровском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Щелкове, Балашихе, Люберцах, Домодедове, Коломне, Чехове и Красногорске.

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Ранее стало известно, что прошедшие референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях признали состоявшимися.

Признание ДНР и ЛНР

Референдумы о присоединении к России

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