Прошедшие референдумы о вхождении в состав России признали состоявшимися | 360°

Все новости

Знаменитости

28 сентября 2022, 00:12

Борис Моисеев умер после заката карьеры. Его запомнили артистом всех жанров

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 23:46

Небензя рассказал о мечтах стран Запада обескровить и расчленить Россию

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Общество

27 сентября 2022, 19:28

Прошедшие референдумы о вхождении в состав России признали состоявшимися

ОП России признала состоявшимися референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Читать 360tv в

В России назвали состоявшимися референдумы о вхождении в состав страны, которые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Общественная палата РФ сочла их открытыми, сообщило РИА «Новости».

Зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова заявила об этом на открытии единого центра сбора данных об итогах голосования.

Реклама

«Референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей с территорий, из республик, из областей», — сказала она.

Реклама

Координационный совет, пояснила Булгакова, следил за процессом голосования на территории Московской области. Каждый из его участников смог выразить свое волеизъявление.

Референдум по вопросу вхождения в состав России начался 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершилось 27 сентября.

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама