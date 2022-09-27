Прошедшие референдумы о вхождении в состав России признали состоявшимися | 360°

Общество 27 сентября 2022, 19:28 Поделиться Telegram

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Viber Прошедшие референдумы о вхождении в состав России признали состоявшимися ОП России признала состоявшимися референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях РИА «Новости»

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В России назвали состоявшимися референдумы о вхождении в состав страны, которые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Общественная палата РФ сочла их открытыми, сообщило РИА «Новости».

Зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова заявила об этом на открытии единого центра сбора данных об итогах голосования.

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«Референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процесса в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей с территорий, из республик, из областей», — сказала она.

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Координационный совет, пояснила Булгакова, следил за процессом голосования на территории Московской области. Каждый из его участников смог выразить свое волеизъявление.

Референдум по вопросу вхождения в состав России начался 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершилось 27 сентября.

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