Подмосковье 10 января 2024, 15:20 Получившего инсульт после бани мужчину спасли в Ступинской больнице Минздрав МО

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Мужчина 64 лет экстренно поступил в Ступинскую больницу с симптомами инсульта. По словам врачей, причиной оказалась разорвавшаяся бляшка в сонной артерии, образовавшая тромб. Это произошло в бане.

Оказалось, что пациент знал о наличии атеросклеротической бляшки в сонной артерии, поскольку ранее уже проходил обследование. Но от предложенной операции мужчина отказался и не выполнял рекомендации врача. Перед инсультом он был в бане, что и вызвало разрыв бляшки и образование тромба.

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«Мы приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Внутренняя сонная артерия, питающая мозг, была полностью закрыта. В зону разрыва бляшки имплантировали стент. Операция длилась около 40 минут, и практически сразу после ее завершения пациент начал шевелить конечностями и к нему вернулась речь», — рассказал врач Родион Загидуллин.

На следующий день состояние пациента полностью стабилизировалось. Специалисты напомнили, что пренебрежение медицинскими рекомендациями может привести к необратимым последствиям.

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