Подмосковье 30 марта 2023, 15:05 Получившего 7 пулевых ранений мужчину спасли в больнице Талдома Unsplash

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Бригада скорой помощи доставила в Талдомскую больницу 57-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Как выяснилось, в результате ссоры в него семь раз выстрелили из травматического оружия.

Врачи провели обследование и выяснили, что семь выпущенных в упор пуль повредили брюшную полость и печень. Также у пациента наблюдались раны мягких тканей груди, паховой области, бедра и кисти.

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Операция заняла два часа и прошла успешно. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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