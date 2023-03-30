30 марта 2023, 15:05
Получившего 7 пулевых ранений мужчину спасли в больнице Талдома
Бригада скорой помощи доставила в Талдомскую больницу 57-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Как выяснилось, в результате ссоры в него семь раз выстрелили из травматического оружия.
Врачи провели обследование и выяснили, что семь выпущенных в упор пуль повредили брюшную полость и печень. Также у пациента наблюдались раны мягких тканей груди, паховой области, бедра и кисти.«Мы провели экстренную операцию и удалили пули, затем обработали раны. Но ситуация осложнялась массивным внутренним кровотечением, и для его остановки сделали резекцию нежизнеспособных тканей печени», — рассказал врач-хирург Талдомской больницы Игорь Игнатчик.
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Операция заняла два часа и прошла успешно. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.
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