Полсотни бизнес-планов разработали для начинающих фермеров Подмосковья

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области разработало около 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

«В рамках поддержки фермеров региона для потенциальных заявителей, планирующих принять участие в конкурсе по отбору проектов „Агростартап“ в текущем году, сотрудниками министерства разрабатываются бизнес-планы. На сегодня подготовлено порядка 50 проектов», — сказал он.

Наибольшую активность в подаче заявки на разработку проекта проявляют потенциальные фермеры Талдомского городского округа области. В министерство обратилось на сегодняшний день 10 человек.

Среди основных направлений, по которым разрабатываются бизнес-планы, — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, разведение овец и коз, выращивание плодовых и ягодных культур, пресноводное рыбоводство.

Воскресенский напомнил, что в Московской области уже идет прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап». Его цель — создание новых фермерских хозяйств и постоянных рабочих мест в сельской местности региона.