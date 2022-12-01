Подмосковье 01 декабря 2022, 13:52 Полосы движения на Лобненском шоссе будут открывать поэтапно

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Реконструкция Лобненского шоссе скоро завершится. Движение по нему уже частично запустили — полосы вводят в работу поэтапно.

К концу года в планах сдать участок длиной три километра с двумя полосами движения. Их готовность составляет 90%. На объекте уже смонтировали два из четырех пешеходных переходов, продолжают работы по благоустройству и подготовке к монтажу лифтов. Также готовы три локальных очистных сооружения, завершается установка канализации, укладываются тротуары. Кроме того, до конца года сдадут развязку возле аэропорта.

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В следующем году проезжую часть дороги расширят от четырех до семи полос, на протяжении шоссе установят шумозащитные экраны и освещение, построят тротуары и остановки.

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«Реконструкция Лобненского шоссе — один из наиболее значимых инфраструктурных проектов в нашем городском округе. Он позволит сократить время в пути для десятков тысяч лобненцев, а также увеличит инвестиционную привлекательность города», — сказал глава округа Игорь Демешко.

Скорость движения по шоссе составит 80 километров в час, а пропускная способность составит около 600 тысяч автомобилей в сутки. Проект позволит сократить время пути от Лобни до Шереметьево и улучшить транспортную доступность Чашниково и Носово.

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