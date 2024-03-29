29 марта 2024, 12:28
Полный цикл переработки отходов запустили на заводе в Лобне
Выездное заседание Мособлдумы прошло на заводе по переработке отходов «Петромакс» в Лобне. Недавно на нем запустили новую линию, которая позволила замкнуть цикл — от сбора вторсырья до производства новой продукции из него.
В заседании участвовали представители администрации округа, региональных министерств, Росприроднадзора и других ведомств. Они обсудили перспективы переработки отходов.
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Завод «Петромакс» одним из первых вошел в экологическую программу «Мегабак», рассказала глава округа Анна Кротова. Там перерабатывают металлолом, бытовую технику, электронику и автомобили.
В ближайшее время совместно с МинЖКХ в Лобне планируют открыть площадки сбора вторсырья нового формата.
«Вопрос экологии для Лобни очень важен. Культура переработки отходов должна войти в каждый дом. Выбросить фантик в урну. Вынести мусор на КП. Убрать за своим питомцем. Это простые действия, которые должны стать нормой. Со стороны администрации мы усиливаем контроль за уборкой контейнерных площадок, придомовых и общественных территорий», — отметила она.
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