Подмосковье 29 марта 2024, 12:28 Полный цикл переработки отходов запустили на заводе в Лобне Пресс-служба администрации города или района

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Выездное заседание Мособлдумы прошло на заводе по переработке отходов «Петромакс» в Лобне. Недавно на нем запустили новую линию, которая позволила замкнуть цикл — от сбора вторсырья до производства новой продукции из него.

В заседании участвовали представители администрации округа, региональных министерств, Росприроднадзора и других ведомств. Они обсудили перспективы переработки отходов.

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Завод «Петромакс» одним из первых вошел в экологическую программу «Мегабак», рассказала глава округа Анна Кротова. Там перерабатывают металлолом, бытовую технику, электронику и автомобили.

В ближайшее время совместно с МинЖКХ в Лобне планируют открыть площадки сбора вторсырья нового формата.

«Вопрос экологии для Лобни очень важен. Культура переработки отходов должна войти в каждый дом. Выбросить фантик в урну. Вынести мусор на КП. Убрать за своим питомцем. Это простые действия, которые должны стать нормой. Со стороны администрации мы усиливаем контроль за уборкой контейнерных площадок, придомовых и общественных территорий», — отметила она.

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