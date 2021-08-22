Психолог назвал простой способ защиты номера банковской карты от мошенников

Несмотря на многочисленные предупреждения, многие все-таки попадаются на удочку мошенников и называют им по телефону номера своих банковских карт, CVV-коды и прочие личные данные. Это происходит потому, что злоумышленники вынуждают потенциальную жертву на время забыть о правилах безопасности, считает врач-психиатр и психолог Александр Федорович.

«По защите от банковских мошенников я бы предложил при выпуске карт писать на них большими буквами: „Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код“. Если человек возьмет карточку, а там это будет написано, то он задумается», — отметил Федорович в беседе с радио Sputnik.

Пока таких предупреждений нет, их можно сделать самостоятельно. Например, наклеить стикер с такой надписью. Это поможет людям, особенно пожилым, вовремя вспомнить об осторожности.

Также по мнению психолога, следует запретить сотрудникам кредитных организаций звонить возрастным клиентам. Тогда люди будут знать, что если звонящий представляется сотрудником банка, то это жулик.

«Из банков не должны звонить пожилым людям, они должны сами идти в банк и там разговаривать. Вот тогда пожилые люди будут защищены. Пока этого нет», — отметил Федорович.

Люди после достижения определенного возраста плохо ориентируются в современных средствах связи, отметил психолог. Они всегда будут уязвимы для злоумышленников, которые используют интернет и телефон, добавил он. Мошенников, как считает Федорович, нужно лишить возможности обманывать пожилых.

Мошенники придумали новую схему, чтобы получать доступ в чужие личные кабинеты банков. Для этого они «разыгрывают» бесплатную пиццу. Злоумышленники создают сайты, на которых от имени банка просят ввести номера телефона и банковской карты якобы для получения съедобного приза. Потом также требуется ввести код из SMS-сообщения. Все эти данные дают им возможность получить доступ к счету клиента.