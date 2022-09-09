Полицейский водитель из Воскресенска победил на конных скачках | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 09:40 Поделиться Telegram

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Viber Полицейский водитель из Воскресенска победил на конных скачках

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Полицейский водитель из Воскресенска выиграл Кубок главы округа по конным видам спорта в Зарайске. В соревнованиях участвовали любители со всего Подмосковья и из соседних регионов.

Иван Дмитриев три года работает в Росгвардии и ловит преступников в качестве полицейского водителя. Дома он помогает родителям в ведении сельского хозяйства, а в свободное время катается на лошадях.

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Кубок главы по конному спорту проводят в Зарайске ежегодно, в День города. За победу борются любители, главное условие — уметь держаться в седле. Иван решил тоже попытать удачу, ведь на лошадях он катается с детства.

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«Я давно к этому шел, сам тренировался в поле. Отец меня всему учил. И увидел, что люди собираются и участвуют каждый год на Дне города. Выигрывают. И как бы загорелось желание показать свое мастерство, поучаствовать, показать свои навыки», — поделился мужчина.

Среди участников соревнований — жители Каширы, Серебряных Прудов, Луховиц и Рязани. Среди них лучшим оказался Иван. Он ни разу не посещал конную школу, а верховой езде его учил отец.

«С шести лет он начал ездить сам, а когда он был маленький, я просто присаживал на нее. И у него все получилось, как у отца, и до сих пор он лошадь любит и ездить», — поделился Юрий Дмитриев, отец победителя.

Лошадь сержанта раньше в соревнованиях не участвовала. Наездник подготовил животное за полгода самостоятельно. Раньше Бэлла перевозила сено и урожай в упряжке.

Иван рассказал, что в будущем мечтает о карьерном росте, при этом не бросать свое хобби и крепкую семью.

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