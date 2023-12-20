Подмосковье 20 декабря 2023, 10:28 Поликлинику в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках построят к 2025 году Компания ПИК

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Компания «ПИК» построит поликлинику в ЖК «Томилинский бульвар» по договору о комплексном развитии территории. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Компания ПИК

На площадке уже сделали монолитные конструкции, сейчас строят стены и перегородки на первом и подвальном этажах. Здание подключили к наружным сетям и коммуникациям. Тепловой контур полностью закрыт. Завершить строительство поликлиники планируется в первом квартале 2025 года.

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Медицинское учреждение сможет принимать 100 человек в смену. Здесь будут работать терапевт, хирург, отоларинголог и другие специалисты.

ЖК «Томилинский бульвар» строится рядом с Кузьминским парком в Котельниках. В 20 минутах пешком находится метро «Котельники».

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