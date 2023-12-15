15 декабря 2023, 19:23
Андрей Воробьев: подмосковный проект «Поликлиника. Перезагрузка» победил в конкурсе управленческих практик
Глава Подмосковья Воробьев назвал важным развитие здравоохранения
Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Голосование за проекты завершили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».
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«В здраве важно все — и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие — приводим в соответствие. Для этого запустили проект „Поликлиника: перезагрузка“, суть которого — внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», — рассказал Воробьев о проекте.
В рамках проекта медучреждения делают более удобными и для пациентов, и для специалистов. По словам губернатора, примерно 20% посещений в первичном звене здравоохранения в регионе приходится на выписки рецептов на лекарства. Для этого в поликлиниках организуют отдельные кабинеты или дается возможность оформить документ удаленно.
«Самые востребованные точки в поликлинике — такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики — все начинают работать по-новому. Как результат — диспансеризацию можно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь 10 минут вместо 90. А все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», — добавил глава региона.
По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, а в этом году — еще по 50 взрослых и детских учреждений, а также 30 стоматологий.
Помимо организации работы новый стандарт предусматривает понятную навигацию и информационные стенды. В зоне ожидания есть телевизор, можно выпить кофе или перекусить.
«Московская область для нас — регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах», — сообщила директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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