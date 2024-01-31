Подмосковье 31 января 2024, 15:08 Поликлинику в поселке Старый Городок капитально отремонтируют к концу марта пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Капитальный ремонт поликлиники в Старом Городке ведется в две смены. При этом прием пациентов не останавливается. Работы завершат к концу марта.

Подрядная организация отремонтировала кровлю, систему отопления, сантехнику и электрику на втором этаже. Следующий этап — обновление первого этажа здания.

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«Здесь почти все готово. Со дня на день врачи начнут переезжать в обновленные кабинеты, чтобы начать принимать там пациентов уже со следующей недели. Далее строители приступят к ремонту первого этажа. Работы будут вестись в две смены. Держим ход капитального ремонта на контроле», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Напомним, медучреждение входит в структуру Одинцовской областной больницы. Оно рассчитано на 350 посещений в смену. К поликлинике прикреплено более шести тысяч жителей. Прием ведут терапевт, фельдшер, взрослые и детские стоматологи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца 2024 года. Он также рассказал о строительстве новых объектов и модернизации устаревших.

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