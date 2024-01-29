Подмосковье 29 января 2024, 19:27 «Все подмосковные поликлиники приведут к единому стандарту». Воробьев — о модернизации здравоохранения в 2024 году Воробьев рассказал об открытии новых медучреждений в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Модернизация сферы здравоохранения продолжается в Московской области. До конца года все областные поликлиники, женские консультации и стоматологии приведут к единому стандарту, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Благодаря проведенным работам медицинские учреждения станут более комфортными для пациентов и врачей.

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«Мы продолжаем серьезно заниматься модернизацией здрава Подмосковья: привлекаем специалистов, обновляем помещения и оборудование, внедряем умные технологии. Одна из ключевых задач — привести наши медучреждения к единому современному стандарту», — указал губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что в рамках проекта «Поликлиника: перезагрузка», который реализуется в Подмосковье с 2022 года, идет перераспределение потоков пациентов, создается понятная навигация и комфортные зоны ожидания.

«До конца 2024 года к региональному стандарту будут приведены не только все детские и взрослые поликлиники, но и женские консультации, а также все стоматологии. Кроме того, продолжаем открывать новые медучреждения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что уже в этом году свои двери распахнет Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Кроме того, заработают 10 поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики, четыре станции скорой помощи. Всего планируется отремонтировать 24 объекта здравоохранения.

«Это все позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи для маленьких и взрослых пациентов», — подытожил Андрей Воробьев.

На сегодняшний день на территории Московской области к единому стандарту приведено 100 взрослых и 50 детских поликлиник. Это позволило сократить время на первый этап диспансеризации, открыть кабинеты выписки льготных рецептов, а также обустроить игровые пространства для самых маленьких пациентов.

В 35 женских консультациях оборудовали понятную навигацию, комфортные зоны ожидания, а также открыли кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Все медицинские учреждения оснастили самым современным оборудованием.

В 34 подмосковных стоматологиях установили электронные табло, на которых отображается расписание приема врачей. Кроме того, там появилась возможность проводить пациентам онкоскрининг полости рта, что позволяет выявлять онкологические заболевания на более ранних стадиях.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

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