Подмосковье 03 апреля 2024, 14:05 Поликлинику в микрорайоне Саввино в Балашихе откроют в 2024 году Телеканал «360»

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Новую поликлинику строят в микрорайоне Саввино в Балашихе. Готовность объекта достигла 70%. Сейчас идут работы по отделке фасада.

Поликлиника расположена в жилом комплексе «Столичный». Принимать здесь будут до 700 человек в день. Рядом с учреждением также оборудуют станцию скорой помощи.

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Сейчас рабочие занимаются кровлей, фасадом и чистовой отделкой, прокладкой внутренних и наружных инженерных сетей.

«Поликлиника будет отвечать всем современным стандартам, о которых говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Здесь будут взрослое и детское отделения и подстанция скорой медицинской помощи», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Новое медицинское учреждение создаст более 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в этом году в Подмосковье откроется детский клинический центр имени Рошаля.

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