Подмосковье 29 марта 2023, 18:14 Поликлинику в городе Голицыно восстановили после аварии отопительной системы Никита Сморкалов

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В поликлинике в городе Голицыно Одинцовского округа зимой произошла авария отопительной системы. Первый и второй этажи здания были затоплены горячей водой. Врачи и оборудование не пострадали, однако приемы пациентов временно перенесли в другие медучреждения.

Косметический ремонт длился два месяца, и в марте врачи вернулись к своим обновленным рабочим местам. Во время работ в поликлинике обновили потолок, в некоторых кабинетах — пол, отделку стен, привезли новую мебель, а также заменили электрику и потолочные светильники. Кроме того, заменили пол основной входной группы и облицовку пандуса для людей с ограниченными возможностями передвижения.

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Медучреждение рассчитано на 90 посещений в смену, к нему прикреплены 2740 человек.

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