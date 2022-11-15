Подмосковье 15 ноября 2022, 14:54 Поликлинику №3 открыли после капитального ремонта в Балашихе

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Медицинское учреждение на проспекте Ленина в Балашихе открылось после капремонта. Новое оборудование, современная отделка и просторные коридоры. Поликлинику серьезно обновили впервые с 1965 года.

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«Мы видим современное здание, которое обновили в соответствии со всеми стандартами Московской области. Здесь привели в порядок стены, капитально отремонтировали все сети, крышу и фасад. Сделано все необходимое для того, чтобы развести потоки детей и взрослых», — оценил качество проделанной работы председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В поликлинику уже поставили новое оборудование, а скоро здесь появится и аппарат для рентгена. По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, это произойдет в течение трех недель.

Поликлиника №3 уже начала прием пациентов.

«При ремонте нам удалось выделить примерно 20% площадей для детского отделения, которое раньше находилось в трехкомнатной квартире. Надеемся, нашим маленьким пациентам и их родителям будет комфортно получать здесь медицинскую помощь», — сказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на здравоохранение в объеме более 137 миллиардов рублей. Средства пойдут на льготные лекарства, выплаты медикам, ремонт, новое оборудование. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продлена программа поддержки врачей.

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