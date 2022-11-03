Подмосковье выделит более 137 миллиардов рублей на развитие медицины в 2023 году | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 10:47 Подмосковье выделит более 137 миллиардов рублей на развитие медицины в 2023 году

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Проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на здравоохранение в объеме более 137 миллиардов рублей. Средства пойдут на льготные лекарства, выплаты медикам, ремонт больниц и поликлиник, новое оборудование и программы поддержки врачей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что для льготного лекарственного обеспечения граждан в бюджете предусмотрено 13,4 миллиарда рублей. Еще 14 миллиардов заложили на программу высокотехнологичной медпомощи. На эти деньги будут закупаться специализированное оборудование и препараты, необходимые в том числе для онкологических больных.

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Продолжится программа по ремонту — на капитальный заложили 12,5 миллиарда, а на текущий — более одного миллиарда рублей. Обновится и парк автомобилей скорой помощи — на эти цели потратят 1,2 миллиарда рублей.

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Помимо этого, в Подмосковье продолжат реализовывать масштабную программу поддержки медиков. Чтобы привлечь в регион высококлассных специалистов, врачам будут выделять земельные участки, предоставлять льготы. Например, приехавшие работать в села и деревни сотрудники здравоохранения продолжат получать единовременные выплаты. Только на это в бюджете заложили 240 миллионов рублей.

В ноябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе появится уже пятый по счету поселок для врачей. Для этого в Воскресенске выделили около девяти гектаров земли, где построят частные дома, детские площадки, школы, поликлиники, благоустроенные дворы для сотрудников здравоохранения.