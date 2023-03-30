Подмосковье 30 марта 2023, 10:06 Поликлинику № 3 капитально отремонтируют в Павловском Посаде к 2024 году

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Поликлиника № 3 в Павловском Посаде готовится к капитальному ремонту. Рабочие вывезли почти все оборудование и мебель, а большинство кабинетов уже закрыты. Обновленное учреждение примет пациентов в январе 2024 года.

Поликлинику отремонтируют в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Пациентов временно перенаправят в поликлинику № 2, которая находится по адресу: улица Южная, 71.

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«Приносим жителям свои извинения за доставленные неудобства, но это того стоит. После ремонта поликлиника приобретет совершенно другой вид. Здесь будет и локация, и маршрутизация, и будет открыт кабинет неотложной помощи с отдельным входом», — рассказала главный врач городского округа Павловский Посад Марина Мягченкова.

Кроме того, появятся новые стенды, мебель и оборудование, причем в большинстве своем оно будет отечественного производства. Осмотреть поликлинику до ремонта приехал глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов. Он вместе с главным врачом будет контролировать ход работ вплоть до открытия учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал врачам 14 машин скорой медицинской помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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