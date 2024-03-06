Подмосковье 06 марта 2024, 10:25 Поликлинику на Кузьминской улице в Котельниках достроят к 2025 году Телеканал «360»

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Полклинику на Кузьминской улице в Котельниках достроят раньше срока — к следующей зиме. Она будет рассчитана на 400 посещений в смену и станет первой в городском округе отдельно стоящей поликлиникой.

Развитие здравоохранения в округе обсудили на встрече с жителями Котельников. За последние два года благодаря нацпроекту «Здоровье» для медучреждений приобрели оборудование для кабинетов офтальмологии, отоларингологии, хирургии и травматологии.

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Также полностью заменили устаревшее рентгеновское оборудование на цифровое. Впервые в Котельниках появилась современная эндоскопическая стойка, которая позволяет проводить сложные исследования.

«Мы приняли ряд специалистов, которые должны работать на этом оборудовании. Они имеют соответствующую квалификацию, образование. Мы делаем все, чтобы грамотные, опытные специалисты приходили в наш город и работали на благо населения», — отметил главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.

Новую поликлинику к открытию также оснастят современным оборудованием и квалифицированными кадрами. Сейчас разработана дорожная карта по привлечению врачей, часть специалистов проходит повышение квалификации для работы на новом оборудовании.

Рассказали жителям округа и о качественных изменениях, которые произошли в системе здравоохранения региона за последние годы. После все участники встречи смогли задать свои вопросы.

«У нас есть поликлиника [в микрорайоне] Белая дача в пристроенном здании, у нас есть поликлиника женской консультации, находящаяся в доме культуры, у нас есть поликлиника [в микрорайоне] Силикат, которая тоже требует и капитального ремонта или реконструкции, <…> чем мы сейчас с министерством здравоохранения и занимаемся», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Татьяна Голикова дали старт строительству больницы в Балашихе. Ее возведут к концу 2026 года.

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