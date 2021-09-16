Поликлинику на 670 посещений детей и взрослых за смену построят в Балашихе

Новую поликлинику с детским и взрослым отделениями построят в микрорайоне Саввино в Балашихе. Работать там будут около 230 человек, а принимать врачи смогут по 670 пациентов в день.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, в оформлении основной акцент сделают на необычном цветовом оформлении окон. В этой поликлинике разместят два отделения: детское — на 320 посещений и взрослое — на 350 Владислав Гордиенко. Вытянутые горизонтальные пропорции окон напомнят об архитектуре модернизма. «Архитекторы используют на фасаде градиент, смещая разную палитру цветных панелей — от светло-желтого к фиолетовому. Это помогает придать динамику простым и строгим формам здания», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Внутренний дворик центра комплексно благоустроят. Здесь сделают современное освещение, установят уличную мебель, подготовят удобные подходы. Проектировщик — Проектный институт № 2.