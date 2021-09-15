Детскую поликлинику открыли в Балашихе. Врачи смогут принимать 250 пациентов за смену

Детскую поликлинику на 250 визитов за смену открыли в Балашихе. Она расположилась в микрорайоне Ольгино. Старт работе учреждения дал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Пациентов смогут принимать врачи самых разных профилей подготовки. В новом корпусе обустроили кабинеты для УЗИ и неотложной помощи.

«Балашиха — крупнейший округ Московской области. Важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна для каждого. Новая детская поликлиника в микрорайоне Ольгино будет обслуживать более 17 тысяч детей», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Здесь создали клинико-диагностическую лабораторию. При входе появился фильтр для предупреждения инфекционных заболеваний.

Это один из самых долгожданных объектов для жителей микрорайона Ольгино. Сегодня сюда пришли уже первые пациенты. Конечно, будут электронные медкарты Игорь Брынцалов.

За последние пять лет в Подмосковье построили 180 новых медицинских центров и капитально отремонтировали еще 890. Закупили свыше 1,3 тысячи приборов и аппаратов.

«Балашиха постоянно растет и развивается. Соответственно, увеличивается потребность в новых медицинских объектах. Особенно для детей. Просторная поликлиника, рассчитанная на 250 посещений, — хорошее подспорье, чтобы равномерно распределить прикрепленных к другим больницам детей», — сказал Игорь Брынцалов.

В Московской области работает уже 10 современных центров материнства и детства. В результате младенческая смертность сократилась в два раза.

«Одни из приоритетных задач на до 2025 года — ремонт всех детских и взрослых поликлиник, запуск единого стандарта по благоустройству. Также запланировали строительство еще 22 медицинских учреждений первичного звена», — подытожил Брынцалов.