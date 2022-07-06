Поликлинику на 500 посещений построят в Люберцах к 2025 году

В Подмосковье объявили конкурс на строительство поликлиники на 500 посещений в городском округе Люберцы. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, проектную документацию, разработать проект благоустройства и проект интерьеров, выполнить работы по строительству объекта и поставке оборудования.

Строительство будут осуществлять в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», оно будет финансироваться за счет средств федерального и регионального бюджета.

Завершить строительство поликлиники планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50%.