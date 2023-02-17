Подмосковье 17 февраля 2023, 23:20 Поликлинику на 250 посещений в смену открыли в Королеве после капремонта

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В микрорайоне Первомайский Королева завершили капремонт смешанной поликлиники. Она обслуживает более 24 тысяч жителей, в том числе 3,7 тысячи детей. В открывшейся поликлинике побывал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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«Комплексный ремонт — это не покраска стен и замена окон. Это создание максимально комфортных условий и для медицинских специалистов, и для пациентов. В королевской поликлинике работы выполнены в соответствии со стандартом „Наша поликлиника“», — сказал Алексей Сапанюк.

Здесь создали комфортные зоны ожидания приема врача, установили удобную навигацию, все самые посещаемые кабинеты специалистов перенесли на первый этаж, добавил министр. В обновленном здании пациентов будут принимать терапевты, педиатры, хирург, неврологи, кардиолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач-физиотерапевт и стоматологи. Также здесь организовали кабинеты выписки льготных лекарственных препаратов и телемедицинских консультаций.

«Зоны ожидания приема врача и вся инфраструктура соответствуют современным стандартам, предусмотренным проектом „Наша поликлиника“, на капремонт было направлено 285 миллионов рублей», — сказал главврач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

В этом году после капремонта в Подмосковье открыли уже две поликлиники, в планах открыть еще 12.

Ранее губернатор Воробьев сообщил о перезагрузке поликлиники в Ликино-Дулеве.

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