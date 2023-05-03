Подмосковье 03 мая 2023, 12:42 Поликлинику и детский сад построят в новом ЖК «Аникеевский» в Красногорске Группа компаний «Гранель»

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Министерство жилищной политики Московской области рассказало о строительстве ЖК «Аникеевский» в Красногорске. Объект возводят у села Николо-Урюпино между Новорижским и Волоколамским шоссе. Вместе с ним построят поликлинику и детский сад на 315 мест.

Застройщиком выступила группа компаний «Гранель». ЖК будет состоять из 10 жилых домов высотой от четырех до шести этажей. Корпуса образуют зеленые безопасные дворы с детскими и спортивными площадками. Для автомобилей жителей построят парковки.

Сейчас в корпусе № 25 завершили монолитные работы, остеклили, сделали фасад и смонтировали внутридомовые инженерные системы. В корпусе № 24 монолитные работы почти закончили, Строители кладут наружные стены и внутренние перегородки. В корпусе № 23 сделали монолитный каркас и положили наружные стены.

«В корпусе № 19/1 выполнены работы по устройству фундамента и начинаются монолитные работы. В корпусе № 19/2 фундамент возведен на 60%, установлен башенный кран. В корпусе № 26 завершена разработка котлована под строительство здания», — уточнили в министерстве.

Квартиры в ЖК «Аникеевский» ждут дольщики корпусов № 2 и 5 комплекса «Опалиха Парк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в марте этого года в Лобне началось строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. Объект планируют достроить ранее срока — летом 2024 года.

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