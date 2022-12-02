Подмосковье 02 декабря 2022, 14:55 Поликлинику достроили в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе

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Строительство поликлиники завершилось в ЖК «Восточное Бутово». Она рассчитана на 100 посещений в смену. Здание было построено за счет внебюджетных средств компанией «ПИК».

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Медучреждение будет работать в две смены. В нем обустроили детское и взрослое отделения. В здании создали процедурные, помещения для взятия анализов, а также 14 кабинетов профильных врачей, среди которых терапевт, педиатр, офтальмолог, хирург и другие.

Глава Минжилполитики региона Инна Федотова отметила, что всего в ЖК построят 10 детских садов для 2850 детей, четыре школы на 5400 учеников и две поликлиники на 700 посещений.

«Для комфортной жизни люди должны быть обеспечены всеми необходимыми социальными объектами. При рассмотрении проектов мы уделяем этому вопросу особое внимание и включаем все необходимые соцобъекты в проект планировки, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий», — отметила она.

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