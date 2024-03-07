Подмосковье 07 марта 2024, 16:31 Поликлинику для взрослых и детей капитально отремонтировали в Павловском Посаде Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Поликлинику № 3 капитально отремонтировали в Павловском Посаде. Там получают помощь 22 тысячи человек, из которых 5,6 тысячи — дети.

Как рассказала первый заместитель предедателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на проведение работ направили 440 миллионов рублей.

Реклама

В поликлинике установили современное оборудование, в том числе аппараты для рентгенов, флюорограф и маммограф. В учреждении появилась новая мебель, а потоки пациентов разделили. Как отметил главный врач Марина Мягченкова, прием будут вести 46 врачей, в том числе участковые терапевты, хирурги, эндокринологи, травматологи и другие специалисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».