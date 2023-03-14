14 марта 2023, 14:39
Поликлинику для взрослых и детей достроят в Серпухове в 2023 году
Строительство поликлиники продолжается в микрорайоне Ивановские Дворики Серпухова. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце года.
В Минстрое Подмосковья сообщили, что сейчас рабочие начали возводить второй этаж здания и бетонируют перекрытия. Вместе с тем ведется кладка стен и перегородок на первом этаже. На объекте трудятся 114 человек и семь единиц техники.
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Это будет первая поликлиника в Серпухове в отдельном современном здании. Медучреждение построят по стандарту «Наша поликлиника» и оснастят самым современным оборудованием, включая КТ.
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Востребованность медицинского учреждения очень большая — сейчас в микрорайоне Ивановские Дворики живут 28 тысяч человек.
Химки попали в зеленую зону рейтинга Минздрава Московской области по укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом. Об этом доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
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