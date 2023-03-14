Подмосковье 14 марта 2023, 12:48 Химки вошли в топ городских округов Подмосковья по укомплектованности врачами

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Химки попали в зеленую зону рейтинга Минздрава Московской области по укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами обсудили на еженедельном совещании с областным правительством под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Как отметил губернатор, новые медучреждения — ничто без качественных кадров. При поддержке Андрея Юрьевича Воробьева мы системно работаем над тем, чтобы в Химках качество медицинских услуг было на высоком уровне. Для этого комплексно обновляем поликлиники, устанавливаем современное цифровое оборудование и привлекаем в округ новых высококвалифицированных врачей, в том числе узких профилей», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Благодаря региональным и муниципальным мерам поддержки в прошлом году в Химки привлекли почти 200 новых врачей. Среди них — терапевты, педиатры, акушеры, кардиологи, онкологи, гериатры, хирурги, эндокринологи. Еще 37 врачей начали работу в Химкинской областной больнице в этом году.

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«Сегодня наши поликлиники и амбулатории укомплектованы на 90%. По этому показателю Химки в зеленой зоне регионального рейтинга. Оставшиеся 10% вакантных специальностей — медсестры, фельдшеры школ и детских садов, а также врачи паллиативной медицинской помощи. Наша задача — обеспечить полную укомплектованность кадров», — добавил Дмитрий Волошин.

Для решения кадрового вопроса в округе реализуют региональные и муниципальные меры поддержки медиков. В рамках областной программы «Социальная ипотека» сертификаты на покупку жилья получили более 90 врачей округа, из них 20 — в прошлом году.

Также в 2022 году четверым химкинским врачам вручили дополнительную ежегодную премию от губернатора. Еще 380 работников ежемесячно получают компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч рублей.

Популярностью пользуются и муниципальные меры поддержки — ежемесячная доплата в размере шесть тысяч рублей медработникам в школах и детских садах, которую получают 44 человека, и компенсация аренды жилья в размере 15 тысяч рублей для тех врачей, чьи специальности не вошли в региональный перечень.

Сегодня в Химках работает 10 медучреждений, на базе которых функционируют 36 структурных подразделений, включая поликлиники. В прошлом году в рамках проекта губернатора «Здоровье Подмосковья» провели масштабную реконструкцию в крупнейшей поликлинике округа на улице Лавочкина, открыв там современный клинико-диагностический центр.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что вопрос с кадровой укомплектованностью медучреждений в регионе остается актуальным. Тем временем в Подмосковье продолжается реализация большой программы по строительству учреждений здравоохранения. Объекты стараются вводить в эксплуатацию с опережением сроков.

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