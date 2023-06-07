Подмосковье 07 июня 2023, 09:30 Поликлиника в Андреевке под Солнечногорском получила новый аппарат УЗИ

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Мобильный аппарат для ультразвуковых исследований появился в Андреевской городской поликлинике. С его помощью можно будет оказывать помощь тем пациентам. которые не могут самостоятельно прийти на прием.

Малый таз, щитовидная железа, брюшная полость, сосуды — этот прибор позволяет провести любой вид ультразвукового исследования. К тому же, для прохождения подобной диагностики некоторым жителям Андреевки больше не нужно будет появляться в медучреждении. Выполнить УЗИ можно с помощью нового мобильного оборудования.

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«Есть пациенты, которые не могут прийти сами в поликлинику, и их довольно сложно транспортировать. Если необходимо провести исследование, в этом случае приходим мы», — говорит врач ультразвуковой диагностики Андреевской городской поликлиники ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Любовь Шестакова.

В качестве проводимых исследований такой аппарат ничем не уступает стационарному, а вот размер, вес, встроенный экран и колеса дают значительное преимущество перед базовой моделью. Вместе с новым прибором врачи получили уверенность, что никто их пациентов Андреевки не останется без необходимого обследования.

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