19 января 2021, 10:22
Поликлиника на 600 посещений за смену появится в Коломне в 2022 году
Новая поликлиника заработает в Коломне в 2022 году. Ее построят на территории микрорайона Подлипки. Корпус сможет обслуживать по 600 пациентов в смену.
Это подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Он рассказал, что на четырех этажах здания разместят множество профильных отделений.
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену
Владимир Локтев.
Там станут работать отделения физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики. Пациентов начнут принимать врачи как общей практики, так и узких направлений.
В корпусе оборудуют и клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар для детей или взрослых. Заработает кабинет экстренной помощи.
Как подчеркнул Владимир Локтев, для нового корпуса закупят необходимую технику. Все это поможет улучшить амбулаторно-поликлиническое звено в Коломне.