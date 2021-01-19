Поликлиника на 600 посещений за смену появится в Коломне в 2022 году

Это подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Он рассказал, что на четырех этажах здания разместят множество профильных отделений.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену Владимир Локтев.

Там станут работать отделения физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики. Пациентов начнут принимать врачи как общей практики, так и узких направлений.

В корпусе оборудуют и клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар для детей или взрослых. Заработает кабинет экстренной помощи.

Как подчеркнул Владимир Локтев, для нового корпуса закупят необходимую технику. Все это поможет улучшить амбулаторно-поликлиническое звено в Коломне.