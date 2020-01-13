Новую поликлинику на 600 посещений в смену построят в Коломне

В микрорайоне Подлипки-6 в Коломне появится новая поликлиника. Уже определили, где именно она будет располагаться, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Строить поликлинику начнут в этом году. Свои двери для пациентов она откроет в 2020-м.

«Строительство нового поликлинического учреждения будет осуществляться в рамках госпрограммы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“ за счет бюджетных средств», — уточнил Владислав Коган.

Поликлиника будет в себя включать лечебно-диагностическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар для детей и взрослых. Каждый день врачи смогут принимать до 600 пациентов. Также в поликлинике можно будет получить экстренную помощь.