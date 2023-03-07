Подмосковье 07 марта 2023, 12:18 Поликлиника для детей и взрослых открылась в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах

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Поликлиника, расположенная на первом этаже жилого дома, открылась для детей и взрослых в Мытищах. Объект построили в рамках инвестпроекта, после чего передали в муниципалитет.

Медицинским учреждением смогут пользоваться 99 взрослых и столько же детей. Для них оборудован отдельный вход в здание.

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Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что поликлинику построили в жилом комплексе «Пироговская ривьера» в рамках инвестпроекта. Потом объект передали в муниципальную собственность.

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«В новой поликлинике смогут наблюдаться и лечиться более девяти тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи детей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В детской поликлинике есть кабинеты участкового врача-педиатра, невролога, хирурга, травматолога-ортопеда, оториноларинголога, офтальмолога, детской стоматологии, кардиолога, уролога и другие. Есть здесь и зона для комфортного ожидания приема врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку. Теперь штат медучреждения полностью укомплектовали, а больница вошла в топ рейтинга объектов здравоохранения Подмосковья за прошлый год.