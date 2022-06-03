Покрытие Вашутинского шоссе в Химках восстановили после голосования на «Доброделе»

В Химках по просьбе жителей восстановили асфальтное покрытие Вашутинского шоссе. Работы завершились на участке протяженностью почти 1800 метров. Теперь предстоит провести лабораторное исследование, которое должно подтвердить, что дорожное покрытие соответствует нормативам.

«По заверению представителя из МБУ„Химдор», сначала будет экспертиза «Лабрадов», после чего станет понятно, доброкачественно ли выполнил работу подрядчик», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Артур Каримов.

При положительном заключении на дорогу в течении месяца нанесут разметку. На все это, по словам Каримова, уйдет не больше месяца.

Замдиректора «Химдора» Антон Юкин обратил внимание, что при ремонте дорожного полотна использовались сверхпрочные материалы. Это называемый евроасфальт А16ВН, он отличается более высокой износостойкостью. В Подмосковье такие материалы применяются применяются не так давно.

Источник фото: телеканал «360»

Новое покрытие является российской разработкой. Оно в 2,5 раза более прочное, чем аналоги. Химкинская дорога стала одной из первых, где использовали новую технологию. Вашутинское шоссе смогли привести в порядок всего за две недели, хотя планировалось, что ремонт займет месяц.

По словам местной жительницы Екатерины Заволокиной, дорога раньше была в очень плохом состоянии, вся в ямах, из-за этого ехать по ней было крайне сложно, повышалась аварийность. Поэтому за ремонт шоссе активно голосовали на портале «Добродел».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы наконец добились того, чтобы дорогу сделали. Я голосовала за ее ремонт, это было очень важно для меня и для многих жителей нашего города, — поделилась она.

До конца года в Химках восстановят дорожное покрытие на улицах Комсомольская, Первомайская, Мцыри, Железнодорожная, Шевченко, Песчаная, Опанасенко, Микояна и Соколовская до въезда в Северо-Западный коттеджный поселок. Заменят покрытие и на проспекте Мельникова и Юбилейном проезде.