Подмосковье 28 марта 2024, 10:01 Покрытие на трех автобусных остановках обновят в Подмосковье в этом году пресс-служба министерства транспорта МО

Читать 360tv в

Покрытие на трех остановках обновят в Подмосковье в 2024 году. Работы проведут в Кашире и Раменском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в прошлом году ремонт на трех остановках не приняли из-за выявленных замечаний. ПОкрытие там не прошло экспертизу, поэтому его заменят в этом году с наступлением тепла.

Реклама

Работы проведут на остановках «Токарево» и «Елькино» в Кашире, а также «Дачи» в коттеджном поселке Ясная Поляна в Раменском.

В гарантийные обязательства входят образовавшиеся ямы, трещены и другие повреждения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».