Подмосковье 16 ноября 2022, 10:29 Покрытие беговых дорожек обновили на стадионе «Метеор» в Жуковском Фото: пресс-служба администрации городского округа Жуковский

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Работы по укладке нового покрытия на беговых дорожках стадиона «Метеор» завершили в Жуковском. Обновление выполнили по региональной программе «Спорт Подмосковья».

Площадь нового покрытия составила 11 705 квадратных метров. Беговые дорожки стали удобнее и безопаснее для спортсменов, которые проводят здесь тренировки и выступают на соревнованиях.

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«Помимо замены покрытия, была нанесена разметка, отвечающая правилам World Athletics Class II», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Стадион «Метеор» в Жуковском является одним из основных легкоатлетических комплексов Подмосковья. Здесь занимаются спортсмены олимпийского резерва России, базируется спортивная школа. На «Метеоре» ежегодно проводят соревнования братьев Знаменских, которые собирают участников со всей страны, а также российские и международные турниры. Объект может вмещать 7000 зрителей.

Проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена работа по возведению новых школ, поликлиник, детских садов и стадионов.

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