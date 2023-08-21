Подмосковье 21 августа 2023, 12:43 Показ мод и спортивные состязания провели в Озерах ко Дню города Телеканал «360»

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День города отпраздновали в Озерах. Для жителей организовали праздничную программу с модным показом, планетарием и фудкортом. Работала и спортивная площадка, где можно было поиграть в футбол с большим надувным мячом.

Озерам исполнилось 98 лет. С праздником жителей поздравил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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«Приближаясь к 100-летнему юбилею, Озеры растут, хорошеют, становятся комфортнее для проживания, территория раскрывается с новой стороны, привлекает как горожан, так и гостей. Для наших детей строятся и ремонтируются образовательные учреждения», — отметил глава.

Напомним, что в этом году в городе капитально отремонтируют два здания школы № 1. В классах установят интерактивные доски, современные компьютеры оборудовали новые творческие пространства для учеников.

Годом ранее в Озерах привели в порядок школу № 3. Также построили современную пешеходную зону. На местном Арбате уложили сотни квадратных метров брусчатки, установили скамейки и качели.

Весной губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства парка «Сосновый бор». Проект стал победителем президентского конкурса и получил грант. Федеральная поддержка позволила привести в порядок территорию площадью в семь гектаров.

Кроме того, в 2024 году масштабные работы пройдут на берегу карьера «Западный». Там обустроят пляжную зону, установят лавочки, раздевалки и зонтики для отдыхающих.

Развивается в Озерах и сельское хозяйство. Так, в мае открылся комбикормовый завод, а предприятие «ОСП Агро» провело модернизацию, чтобы выпускать овощную и молочную продукцию высокого качества.

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