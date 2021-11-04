Покататься на верблюдах и потанцевать с чукчами пригласили жителей и гостей Подмосковья

Жители Подмосковья проводят локдаун по-разному. Даже несмотря на введенные ограничения, в области все равно остается достаточно развлечений для всей семьи. В Сергиево-Посадском городском округе, в деревне Морозово, тоже есть чем заняться. К услугам гостей — катание на верблюдах, кормление животных и мастер-классы по танцам.

Прокатиться на верблюдах может любой желающий. Стоимость развлечения — 500 рублей для ребенка и 700 рублей для взрослых. Родители рассказывают, что на фоне закрытия детских комнат они специально выбрали для своих детей самое необычное развлечение.

Также гости округа могут попасть на интересные мастер-классы. Например, на мероприятие, посвященное танцам народов севера. Его на днях провел Чукча Умка и познакомил участников с характерными движениями северных регионов. Кроме того, в деревне можно попробовать национальную кухню — например, бурятскую. Необычные блюда разлетаются моментально. Есть на территории деревни и юрты, но пока они закрыты.

«Здесь на территории очень много таких юрт, обычно там проводят экскурсии, а сейчас закрыто. Ну это и не страшно, на природе всегда есть чем заняться», — рассказывают гости.

Третье развлечение, доступное для жителей и гостей Подмосковья, — это возможность покормить зверей. В мини-зоопарке — много разных животных, и все они любят есть травяные палочки. Купить их можно прямо на месте.

Жителей Подмосковья приглашают также в многочисленные отели на свежем воздухе. Там много живописных зон для прогулок и развлечений для детей. Если гости желают уединиться, то к их услугам номера класса люкс со всеми удобствами.