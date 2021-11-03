Жителей Подмосковья пригласили провести нерабочие дни в загородных отелях

Все общественные места, рестораны, кино, зоны отдыха в Подмосковье сейчас закрыты. Перед людьми стоит вопрос, как провести длинные выходные. Власти рекомендуют оставаться дома и никуда не ездить, но не так просто закрыться на неделю в четырех стенах. Выход есть: работают отели и загородные клубы отдыха. Хотя для сотрудников действует особый режим — уборка, дезинфекция, ограниченное количество посетителей.

Один из таких отелей расположен в подмосковном Егорьевске. Рядом с ним раскинулись живописные зоны для прогулок и фотографий. Для детей открыт контактный зоопарк, в котором можно познакомиться со многими животными поближе. Например, с кроликами.

Для активного отдыха отлично подойдет местный ипподром. Активности на свежем воздухе не запрещены, так что кататься на лошадях — можно и нужно. Только не будет лишним заранее задуматься, что лошади очень любят сушки, а детям нравится их кормить. Хозяева животных не против, чтобы лошадей угощали лакомствами.

Гулять по территории можно без маски. Для самых требовательных постояльцев подойдут люкс-номера со всеми условиями для шикарного отдыха. В них можно спокойно уединиться одному или с семьей — и полностью отвлечься от городской суеты.