Появление незаконных свалок пресекли в Наро-Фоминске и Солнечногорске

Инспекторы надзора Минэкологии Московской области пресекли два нарушения правил обращения с отходами. Незаконные свалки выявили в Наро-Фоминске и Солнечногорске, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В городе Апрелевка Наро-Фоминского округа гражданин незаконно разместил на открытом грунте порубочные остатки и другие древесные отходы. Наши инспекторы провели с нарушителем разъяснительную беседу, после чего он добровольно ликвидировал навалы мусора», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Также глава Минэкологии добавил, что работы по образованию второй незаконной свалки пресекли вблизи деревни Поярково городского округа Солнечногорск. На место пришлось вызывать сотрудников полиции, которые задержали два автомобиля, с которых сбрасывали отходы. Специалисты аккредитованной лаборатории проведут исследования и рассчитают сумму ущерба, нанесенного окружающей среде.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Подмосковья подало иск на 54 миллиона рублей о возмещении ущерба, нанесенного землям в городском округе Жуковский.