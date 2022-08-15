Иск на 54 миллиона подали против собственника в Жуковском за незаконное использование земель

Минэкологии Подмосковья подало иск о возмещении ущерба, нанесенного землям в городском округе Жуковский. Ответчиком выступит правообладатель земельного участка на улице Дорожной, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что о незаконном размещении отходов в ведомство сообщили жители Жуковского.

«Проверка показала, что на участок свозились строительные отходы, грунты, порубочные остатки и другие виды мусора, здесь же выявлены навалы песка и щебня общим объемом около 1000 кубометров, вырыто 5 шурфов для захоронения отходов. На момент проверки никаких работ на участке не велось», — сообщил министр.

Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, нанесенный почвам — он превысил 54 миллиона рублей. Минэкологии намерено взыскать эту сумму в судебном порядке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что Минэкологии подало аналогичное исковое заявление по факту образования незаконной свалки в районном поселке Быково Раменского городского округа, по нему собственнику земель придется возместить ущерб в размере 92 миллиона рублей.